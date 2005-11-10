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Roma, Pellegrini: “Sto bene, finalmente sono tornato”. E a Como può partire titolare

Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 06:53Serie A
08.10.2026 06:53Serie A
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Pellegrini è tornato a disposizione dopo mesi di stop e punta a una maglia da titolare contro il Como: “Sto bene, sono carico”.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare. Il centrocampista della Roma, assente da diversi mesi a causa di un infortunio alla coscia, è finalmente rientrato a disposizione di Gian Piero Gasperini e si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida di campionato contro il Como. La lunga sosta per gli impegni delle nazionali ha permesso al numero 7 di lavorare con continuità a Trigoria e di ritrovare la condizione necessaria per affrontare la ripartenza della stagione.

Roma, Pellegrini al Premio Colalucci: “Sto bene, finalmente sono tornato”

 A margine del Premio Colalucci, andato in scena nella serata di ieri al Circolo Antico Tiro a Volo, Pellegrini ha confermato di stare bene e di essere pronto per il ritorno in campo: “Sto molto bene, finalmente sono tornato a disposizione. La sosta è arrivata nel momento perfetto per spingere, sono carico e pronto per questa ripartenza”. Pellegrini ha poi invitato i tifosi a continuare a sognare, pur mantenendo i piedi per terra dopo le prime cinque giornate: “Nessuno scende in campo pensando di perdere. Tutti quanti sogniamo di vincere. I ragazzi sono stati fantastici e ci meritiamo questa ondata di entusiasmo che stiamo vivendo”. Sul possibile testa a testa con l'Inter, però, l’ex capitano ha frenato: “È presto. Speriamo che l'entusiasmo duri tanto, per poi mettere tra febbraio e marzo dei paletti più concreti”.

Roma, Pellegrini verso una maglia da titolare a Como

 Ora, però, è il momento di tornare a parlare di campo. Pellegrini ha una concreta possibilità di essere schierato dal primo minuto domenica contro il Como. Il lungo stop è ormai alle spalle e le fatiche in nazionale di Soulé e Mora rilanciano le sue quotazioni per una maglia da titolare. Gasperini dovrà valutare attentamente il suo impiego, anche considerando il calendario fitto che attende la Roma, ma il centrocampista è pronto a tornare protagonista. “Io titolare domenica? Non dovete chiederlo a me”, ha scherzato Pellegrini dal palco. La risposta, però, potrebbe ora arrivare direttamente dal campo.

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