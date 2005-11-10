Roma, Pellegrini: “Sto bene, finalmente sono tornato”. E a Como può partire titolare

Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare. Il centrocampista della Roma, assente da diversi mesi a causa di un infortunio alla coscia, è finalmente rientrato a disposizione di Gian Piero Gasperini e si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida di campionato contro il Como. La lunga sosta per gli impegni delle nazionali ha permesso al numero 7 di lavorare con continuità a Trigoria e di ritrovare la condizione necessaria per affrontare la ripartenza della stagione.

Roma, Pellegrini al Premio Colalucci: “Sto bene, finalmente sono tornato” A margine del Premio Colalucci, andato in scena nella serata di ieri al Circolo Antico Tiro a Volo, Pellegrini ha confermato di stare bene e di essere pronto per il ritorno in campo: “Sto molto bene, finalmente sono tornato a disposizione. La sosta è arrivata nel momento perfetto per spingere, sono carico e pronto per questa ripartenza”. Pellegrini ha poi invitato i tifosi a continuare a sognare, pur mantenendo i piedi per terra dopo le prime cinque giornate: “Nessuno scende in campo pensando di perdere. Tutti quanti sogniamo di vincere. I ragazzi sono stati fantastici e ci meritiamo questa ondata di entusiasmo che stiamo vivendo”. Sul possibile testa a testa con l'Inter, però, l’ex capitano ha frenato: “È presto. Speriamo che l'entusiasmo duri tanto, per poi mettere tra febbraio e marzo dei paletti più concreti”.