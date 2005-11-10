Roma, Pellegrini: “Sto bene, finalmente sono tornato”. E a Como può partire titolare
Marco Campanella
Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare. Il centrocampista della Roma, assente da diversi mesi a causa di un infortunio alla coscia, è finalmente rientrato a disposizione di Gian Piero Gasperini e si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida di campionato contro il Como. La lunga sosta per gli impegni delle nazionali ha permesso al numero 7 di lavorare con continuità a Trigoria e di ritrovare la condizione necessaria per affrontare la ripartenza della stagione.
Roma, Pellegrini al Premio Colalucci: “Sto bene, finalmente sono tornato”
Roma, Pellegrini verso una maglia da titolare a Como
Ora, però, è il momento di tornare a parlare di campo. Pellegrini ha una concreta possibilità di essere schierato dal primo minuto domenica contro il Como. Il lungo stop è ormai alle spalle e le fatiche in nazionale di Soulé e Mora rilanciano le sue quotazioni per una maglia da titolare. Gasperini dovrà valutare attentamente il suo impiego, anche considerando il calendario fitto che attende la Roma, ma il centrocampista è pronto a tornare protagonista. “Io titolare domenica? Non dovete chiederlo a me”, ha scherzato Pellegrini dal palco. La risposta, però, potrebbe ora arrivare direttamente dal campo.