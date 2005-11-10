La dodicesima giornata di Serie B ridisegna gli equilibri nella parte alta della classifica, trasformando quella che sembrava una fuga solitaria in un duello serrato. Il Palermo cade a Catanzaro (3-1), lasciando sul campo del "Ceravolo" punti preziosi e permettendo al Modena di portarsi a una sola lunghezza dalla vetta grazie al successo interno contro la Juve Stabia.

Il risultato più rilevante del turno arriva dalla Calabria, dove il Catanzaro supera la prima della classe con una prestazione pragmatica. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Giovane e Vavassori, i giallorossi costruiscono il successo nella ripresa con le reti di Pecorino e Mosti. Per i calabresi si tratta di una boccata d'ossigeno fondamentale che li porta a quota 9 punti, agganciando l'Empoli in coda; per i rosanero, invece, è uno stop che riduce al minimo il margine di errore.

Ne approfitta subito il Modena, che al "Braglia" piega la Juve Stabia per 2-0. Una gara bloccata per oltre un'ora, risolta nell'ultimo quarto d'ora dalle giocate di Ambrosino e Bozhanaj. I canarini salgono a 26 punti, a un passo dal primo posto, mentre i campani — penalizzati di 4 punti in classifica — restano fermi a quota 12.

Alle spalle delle prime due, la corsa per le posizioni di rincalzo si fa sempre più affollata, con sei squadre racchiuse in appena tre punti.

L'Ascoli mantiene il terzo posto solitario (21 punti), ma rallenta la propria marcia facendosi raggiungere sul 2-2 dal Vicenza al "Del Duca". Dopo il vantaggio iniziale di Cuomo per i veneti, i marchigiani ribaltano il risultato con Bolsius e Brunori, prima del definitivo pareggio firmato da Morra nel finale.

L'Avellino balza al quarto posto (19 punti) travolgendo il Mantova per 4-1. I virgiliani passano in vantaggio dopo quattro minuti con Ilie, ma subiscono la doppietta di Cheddira già nella prima frazione; nel recupero, Pandolfi e Moruzzi arrotondano il punteggio per gli irpini, agganciando proprio i lombardi in classifica.

Completa il terzetto a quota 19 il Pisa, che si aggiudica il derby toscano in casa dell'Empoli (0-1). Decide una rete di Pittarello dopo appena due minuti, un gol che proietta i nerazzurri nelle zone nobili e lascia gli azzurri sul fondo della graduatoria.

Il turno registra anche affermazioni significative per la zona centrale della classifica. Il Cesena passa al "Bentegodi" superando l'Hellas Verona per 2-0: i romagnoli colpiscono in apertura con Francesconi e chiudono i conti nella ripresa con un rigore di Shpendi, salendo a 18 punti. Alla stessa quota arriva il Südtirol, che piega di misura la Cremonese (1-0) grazie a una rete di Stivanello al 13'.

La Sampdoria batte il Benevento per 3-1 al "Ferraris", risolvendo la pratica già nel primo tempo. Al botta e risposta iniziale tra Tutino e Sernicola fanno seguito i gol di Insigne e Mezzotero, che portano i blucerchiati a 14 punti. La Carrarese si impone per 1-0 sulla Virtus Entella nello scontro diretto della parte bassa: basta il sigillo di Rubino sul finire della prima frazione per salire a quota 13. Infine, termina 1-1 la sfida tra Arezzo e Padova, con il botta e risposta tra Mancuso in apertura e Artistico al 70' che muove la classifica di entrambe senza alterarne le gerarchie.

Si ritorna subito in campo per il turno infrasettimanale. Riflettori puntati su Pisa-Modena. Il Palermo cerca l'immediato riscatto contro il Südtirol. Molto interessante anche Cesena-Ascoli. Impegno esterno invece per l'Avellino atteso allo "Zini" dalla Cremonese, mentre il Mantova ospita l'Arezzo. Sfide delicate in coda tra Juve Stabia e Catanzaro, con i calabresi galvanizzati dal colpo contro il Palermo e tra Benevento ed Empoli.

SERIE B - 12ª GIORNATA

Hellas Verona-Cesena 0-2

6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi

Ascoli-Vicenza 2-2

9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)

Carrarese-Virtus Entella 1-0

43' Rubino

Modena-Juve Stabia 2-0

69' Ambrosino, 76' Bozhanaj

Sampdoria-Benevento 3-1

10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)

SudTirol-Cremonese 1-0

13' Stivanello

Catanzaro-Palermo 3-1

7' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti

Empoli-Pisa 0-1

2' Pittarello

Avellino-Mantova 4-1

4' Ilie (M), 16' e 31' Cheddira (A), 90'+1 Pandolfi (A), 90'+4 Moruzzi (A)

Arezzo-Padova 1-1

3' Mancuso (A), 70' Artistico (P)

CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 26

Ascoli 21

Avellino 19

Pisa 19

Mantova 19

Sudtirol 18

Cesena 18

Hellas Verona 16

Benevento 16

Padova 16

Cremonese 15

Sampdoria 14

Carrarese 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 12

Virtus Entella 10

Vicenza 10

Empoli 9

Catanzaro 9