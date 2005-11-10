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Esclusiva TMW

Il Rosario e la festa per errore. Bocha Flores: "Tutta colpa di una radio"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
Oggi alle 16:10Serie A
09.11.2026 16:10Serie A
Fonti preferite
Il cronista di punta dell'emittente Radio Continental racconta gli attimi di follia di sabato in casa Rosario Central
FotoTUTTOmercatoWEB

“Una grande confusione. La gente di Rosario era ansiosa di poter festeggiare il titolo grazie al successo contro l'Estudiantes. I minuti passavano, il Boca non segnava e il Rosario Central aveva praticamente il campionato in tasca". Così a TuttoMercatoWeb.com Martin Flores Arguello, noto come Bocha Flores, giornalista punto di riferimento in Argentina per il calcio, racconta gli episodi di sabato che hanno fatto festeggiare per errore tifosi e calciatori del Rosario Central la vittoria del campionato. Tutto faceva pensare che il titolo potesse andare al Rosario. E invece no. In extremis gol del Boca Juniors al Defensa y Justicia a gelare gli animi degli appassionati di Rosario.

La gente del Rosario Central festeggiava, anche i calciatori.
"Sì, in campo non avevano alcuna idea: dipendevano dalle persone là fuori. Una situazione di questo genere non ricordo di averla mai vista. Davvero”: 

Ma cosa è successo?
"Quando sei allo stadio non funziona bene internet. C’era tanta gente. Tutto il mondo seguiva per radio. E una radio ha detto, sul gol, del Boca: lo vanno a rivedere. Un'altra invece ha detto che lo avevano già annullato ed è stato proprio questo che ha scatenato il caos. Una festa nata per errore".

E una volta capito che il gol del Boca era stato convalidato?
“Non poteva crederci nessuno. Tra lo stupore generale poi sono andati via tutti nel silenzio generale. Una locura”.  

© Riproduzione riservata

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