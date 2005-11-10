Il Rosario e la festa per errore. Bocha Flores: "Tutta colpa di una radio"

“Una grande confusione. La gente di Rosario era ansiosa di poter festeggiare il titolo grazie al successo contro l'Estudiantes. I minuti passavano, il Boca non segnava e il Rosario Central aveva praticamente il campionato in tasca". Così a TuttoMercatoWeb.com Martin Flores Arguello, noto come Bocha Flores, giornalista punto di riferimento in Argentina per il calcio, racconta gli episodi di sabato che hanno fatto festeggiare per errore tifosi e calciatori del Rosario Central la vittoria del campionato. Tutto faceva pensare che il titolo potesse andare al Rosario. E invece no. In extremis gol del Boca Juniors al Defensa y Justicia a gelare gli animi degli appassionati di Rosario.

La gente del Rosario Central festeggiava, anche i calciatori.

"Sì, in campo non avevano alcuna idea: dipendevano dalle persone là fuori. Una situazione di questo genere non ricordo di averla mai vista. Davvero”:

Ma cosa è successo?

"Quando sei allo stadio non funziona bene internet. C’era tanta gente. Tutto il mondo seguiva per radio. E una radio ha detto, sul gol, del Boca: lo vanno a rivedere. Un'altra invece ha detto che lo avevano già annullato ed è stato proprio questo che ha scatenato il caos. Una festa nata per errore".

E una volta capito che il gol del Boca era stato convalidato?

“Non poteva crederci nessuno. Tra lo stupore generale poi sono andati via tutti nel silenzio generale. Una locura”.