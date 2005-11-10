Sassuolo, Cinquegrano: “Sono grato a Aquilani. Matic un professore dentro e fuori dal campo"

Al Mapei Football Center di Sassuolo prende la parola Simone Cinquegrano, esterno neroverde autore di un ottimo inizio di stagione a livello personale. L’occasione è l’evento legato all’annuncio del vincitore del Golden Boy 2026.

I suoi inizi nel calcio:

“Ho iniziato da piccolo come tutti, non vedevo l’ora arrivasse la ricreazione per giocare a calcio e poi per allenarmi. Sono arrivato qua dall’U17, dovevo crescere tanto, non ero pronto di testa e ne ero consapevole. Il club mi ha aiutato a crescere e oggi la prima squadra mi sta aiutando tantissimo. Penso al direttore Palmieri, mi ha seguito fin da piccolo, mi ha fatto crescere e gli devo tantissimo. Ora sogno la Nazionale, ho la testa per farlo e un giorno ci arriverò”.

Quali i sacrifici che ha fatto nel calcio?

“Il più grande è stato la perdita di mio padre. Avevo 18 anni, è una cosa importante. Serve non perdere mai la testa e tanto lavoro. Lì ho fatto uno scatto in più con la testa e questo mi ha permesso di essere dove sono oggi".

Quali invece i consigli ai più giovani?

“Non ascoltare i giudizi degli altri. Nella vita ne ho passate tante, ai giovani dico di continuare a lavorare, la testa è la cosa più importante”.

Come si concilia un percorso di crescita verso il professionismo con la scuola?

“Io non posso rispondere, ho lasciato la scuola a 16 anni per il calcio e oggi ne pago le conseguenze. Ora sto studiando l’inglese da solo, anche se è difficile visti gli impegni del calcio. Quindi dico di non fare come me, ai ragazzi dico di andare a scuola e studiare”.

Com’è la giornata di un giocatore di Serie A?

“Mi sveglio presto, alle 6. Mi preparo mentalmente, vado all’allenamento, a cominciare dalla palestra. Poi l’allenamento ti toglie tanto a livello mentale e fisico. Poi il riposo, è la cosa più importante e io gli presto molta attenzione. Cerco solo di recuperare le energie per gli allenamenti e le partite”.

Il suo rapporto con Aquilani e coi compagni?

“Stupendo, mi sono trovato benissimo da subito col mister. Mi ha fatto debuttare e non lo dimenticherò mai. Coi gioctori è tutto molto divertente, scherziamo e stiamo bene, anche con quelli più grandi. Soprattutto con Matic, ha un’esperienza enorme e gli sono grato, ogni giorno mi fa imparare qualcosa. Un professore in campo e fuori”.

Cosa rappresenta il premio Golden Boy?

"Il primo traguardo per arrivare nell'elite. Per me la cosa più importante sono i sacrifici che fai, poi se arriva è tutto molto più belle perché vieni ripagato".