La sosta di novembre inizia sotto la pioggia. Prime prove a Coverciano per Mancini

Arrivano aggiornamenti dal centro tecnico di Coverciano, dove è in corso la prima sessione di allenamenti della Nazionale italiana in questa sosta di novembre, agli ordini del commissario tecnico Roberto Mancini.

Prime prove tattiche per Mancini

Gli Azzurri lavorano sotto la pioggia di Coverciano: dopo una prima fase di qualche minuto in cui ha radunato tutto il gruppo e ha consegnato le casacche a tutti i convocati per le prime prove tattiche, Mancini ha mandato in palestra chi ha giocato ieri, mentre per gli altri allenamento col pallone dopo una rapida fase di riattivazione fisica.