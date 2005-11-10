La sosta di novembre inizia sotto la pioggia. Prime prove a Coverciano per Mancini

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La sosta di novembre inizia sotto la pioggia. Prime prove a Coverciano per ManciniTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:06Serie A
autore Dimitri Conti
09.11.2026 16:06Serie A
L'allenamento del pomeriggio al Centro federale inaugura la pausa per le nazionali, dopo che il punto introduttivo del ct in conferenza stampa.
Arrivano aggiornamenti dal centro tecnico di Coverciano, dove è in corso la prima sessione di allenamenti della Nazionale italiana in questa sosta di novembre, agli ordini del commissario tecnico Roberto Mancini.
Prime prove tattiche per Mancini
Gli Azzurri lavorano sotto la pioggia di Coverciano: dopo una prima fase di qualche minuto in cui ha radunato tutto il gruppo e ha consegnato le casacche a tutti i convocati per le prime prove tattiche, Mancini ha mandato in palestra chi ha giocato ieri, mentre per gli altri allenamento col pallone dopo una rapida fase di riattivazione fisica.
Fonte: dall'inviato Raimondo De Magistris
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