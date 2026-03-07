Zuccata di Kristensen, strada in salita per l'Atalanta; Udinese in vantaggio a Bergamo
Sul finire del primo tempo, l'Udinese passa in vantaggio a Bergamo. Zaniolo si incarica della battuta in un corner, Kossounou non si accorge dell'arrivo alle sua spalle di Kristensen che di testa trafigge Carnesecchi.
