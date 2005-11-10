Sassuolo, Aquilani: "Abbiamo fatto una brutta figura. Il responsabile sono io"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la pesante sconfitta interna con la Lazio:

"Dobbiamo chiedere scusa alla gente, abbiamo fatto una brutta figura. Noi siamo una squadra che si deve salvare e, quando devi salvarti, devi mettere qualcosina in più, magari facendo una proposta più propositiva. Ma se non c'è la percezione del pericolo diventa difficile. La gara è finita al 30', la Lazio è stata migliore in tutto. Dobbiamo ripartire. Si può perdere, ma non così. C'è da fare un'analisi profonda, da me in primis.

Con Como e Lazio si può perdere, ma non deve mancare l'atteggiamento di voler stare sempre aggrappati al risultato. Il primo gol subito stasera è brutto, è stato tutto troppo facile per la Lazio. Il responsabile sono io, perché sono io che chiedo determinate cose e sono io che non le ho trasferite nel modo giusto. Mi assumo tutte le responsabilità".

Lavorare in una società come il Sassuolo, che non mette pressione, può essere un'arma a doppio taglio?

"Ci può stare, noi questo tipo di pressione dobbiamo inventarla perché affrontiamo la Serie A. Oggi sembrava di giocare in trasferta, ma lo sappiamo: non deve diventare un alibi. Il Sassuolo e i suoi tifosi ti fanno lavorare bene, questo deve essere una cosa positiva, non uno svantaggio".

La squadra sbaglia troppo in difesa?

"Indubbiamente. A volte abbiamo regalato dei gol. È un dato negativo: i numeri ti dicono che la partita la provi a fare, ma se ogni volta che gli avversari arrivano in area prendiamo gol, vuol dire che non sto allenando bene la squadra".

Cambiare modulo?



"Sono un po' luoghi comuni, bisogna mettere dentro tante cose, ci sono cose in cui credo fortemente. Vi assicuro che prendono gol anche squadre che si chiudono in area di rigore. Sicuramente bisogna rivedere la fase di non possesso, ma cambiare drasticamente mi sembra affrettato".