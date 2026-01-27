Dugarry attacca De Zerbi: "Ha allenato Sassuolo e Brighton, parla come se avesse vinto la Champions"
Roberto De Zerbi finisce nuovamente nel mirino delle critiche in Francia. A puntare il dito contro l’attuale tecnico è ancora una volta Christophe Dugarry, ex attaccante di Milan e Marsiglia, che ha alzato ulteriormente i toni dello scontro.
Il campione del mondo del 1998, intervenuto ai microfoni di RMC, non ha risparmiato parole dure nei confronti dell’ex allenatore del Sassuolo:
“De Zerbi risponde alle critiche dicendo ‘sono italiano’: questo è il livello più basso di dibattito e di umiltà, è surreale. L’autostima è una qualità, ma qui siamo di fronte a un ego enorme. Ha allenato Sassuolo e Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions League”.
