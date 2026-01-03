Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Grosso: "Pareggio giusto. Bravi a riconoscere i momenti giusti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:35Serie A
Antonio Parrotto
Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.05 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare il pareggio odierno contro il Parma. Tra poco in diretta le sue dichiarazioni.

17.26 - Inizia la conferenza.

Quando non si vince è meglio non perdere...
"Se fossimo riusciti a farlo anche in altre circostanze la nostra classifica sorriderebbe anche di più. La bravura è provare a portare a casa i punti poi quando non ci riesci guardi avanti e pensiamo alla prossima".

Come stanno Volpato e Koné?
"Entrambi hanno avuto problemi in settimana, con Koné non ho voluto correre rischi e Volpato non siamo riusciti a recuperarlo".

L'azione del gol del Sassuolo arriva con un'azione caparbia dove la squadra mette
"In certi momenti della gara abbiamo avuto quelle opportunità e a volte siamo stati bravi a riconoscere i momenti giusti, l'abbiamo fatto bene in occasione del gol, l'abbiamo fatto bene con Laurienté a fine primo tempo, nella ripresa abbiamo avuto un'occasione con Doig e in altre circostanze ma serve un briciolo di maturità per saperli sfruttare con tempi e modalità di giocate e a volte siamo andati dentro questo imbuto. Stiamo crescendo da questo punto di vista e possiamo farlo ancora".

Il Parma ha cercato di vincerla nel finale, il Sassuolo all'inizio, è stata una scelta imposta o è quello che si è visto?
"Noi ci abbiamo provato di più nella prima frazione, abbiamo concesso il fianco sul gol. Abbiamo iniziato di nuovo bene, nel finale avevamo speso tanto e loro sono venuti su a crearci delle difficoltà, siamo stati bravi a capire i momenti e a portarci a casa questo pareggio che è il risultato più giusto".

Quanto è stato importante in negativo aver subito il gol così presto dopo il vantaggio?
"Il gol è arrivato con un errore, abbiamo fatto un'imbucata ma potevamo andare a giocare negli spazi e quindi sei più aperto, una cosa su cui possiamo lavorare e migliorare. Peccato perché con ordine abbiamo fatto un bel primo tempo e quando concedevamo la palla con ordine abbiamo difeso bene. I pericoli erano più quando avevamo la palla andando dentro poi abbiamo concesso delle ripartenze ma partita equilibrata, mettiamo in cascina e guardiamo avanti".

Se non andate in svantaggio di fatto il Sassuolo non perde mai...
"Pensavo fosse un dato negativo (ride, ndr). Teniamo, non avevo presente il dato. Ci sono tante cose da migliorare. Siamo in una posizione bella, sappiamo che ci sono tante cose difficili da affrontare e dobbiamo tenere le antenne dritte per raccogliere quello che ci servirà".

Come giudica la prestazione di Fadera? Spera di recuperare Volpato per la Juve?
"Io mi auguro di recuperare presto i ragazzi che abbiamo fuori perché poi diventa difficile integrare bene le gare. Ora avete Fadera nel mirino ma ha giocato una partita intelligente come i compagni, così come tutti gli altri. Non mi focalizzerei tanto su uno o sull'altro, siamo una squadra che si è riaffacciata su questo campionato, sta facendo delle cose molto belle ma con l'equilibrio di tutti sarà importante raccogliere quello che vogliamo poi in base a quanto tempo rimarrà vedremo cosa fare".

Manca lucidità negli ultimi 16 metri?
"Dobbiamo lavorare meglio, ci sono situazioni e situazioni. Quando il campo si apre siamo stati pericolosi, quando il campo è chiuso sei invogliato ad andare contro il muro che c'è, questa è una squadra che ha giocatori che come i nostri faranno parlare di loro e le partite sono molto equilibrate. Negli ultimi 16 metri oggi in alcuni momenti avremmo potuto affrontare meglio delle cose, il passaggio fatto su un piede che su un altro sposta le cose. Noi dobbiamo e vogliamo crescere continueremo a lavorare per riuscirci".

17.37 - Termina la conferenza stampa.

