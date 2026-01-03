Sassuolo, Grosso: "Volpato fuori per un problemino. Il Parma ha qualità"

L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Parma: "Proveremo a fare una bella partita, quello è sempre il nostro obiettivo. La speranza è di riuscirci, sappiamo le difficoltà che ci impone la gara ma ci siamo preparati per provare a superarle".

Kone e Volpato fuori dai titolari, per quale motivo?

"Hanno avuto un problemino entrambi in settimana. Koné siamo riusciti a recuperarlo, Volpato purtroppo no, tocca ad altri compagni".

Cosa ti aspetti da Fadera e Lipani?

"Da tutti mi aspetto una grande partita, per fare risultato serve una bella prestazione e proveremo a farla con gli interpreti a disposizione".

Che insidie vi può portare il Parma?

"E' una squadra che ha trovato un bell'assetto, ha giocatori di qualità, vengono da risultati positivi, sono in fiducia. Proveremo a tenergli testa e provare a superarli nell'arco della gara".

Cambia qualcosa rispetto a quanto scritto nella letterina di Natale?

"La prima cosa è la salute per tutti, poi vogliamo continuare sulla nostra strada, tortuosa e insidiosa ma con le nostre qualità cercheremo di ottenere quello che vogliamo".