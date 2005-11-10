Sassuolo-Lazio, i convocati di Gattuso: Pinamonti arruolato per la gara del Mapei Stadium
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 12:15Serie A
autore Andrea Piras
27.10.2026 12:15Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come annunciato c’è nella lista anche l’attaccante Andrea Pinamonti, ex di serata.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.
Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Bordon, Sutalo.
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni.
Attaccanti: Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra.
Altre notizie Serie A
Oggi
13:15 Serie A
Ilic infortunato e costretto ai box per diversi mesi: stamattina si è operato in Finlandia
13:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 20 dopo 8 giornate: Diego Carlos delusione. Udinese con 6 giocatori
13:00 Serie A
I movimenti di mercato della Juve, Thuram-Inter verso il rinnovo: le top news delle 13
12:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 20 dopo 8 giornate: il 25% gioca nella Roma. Ma non c'è nessuno sul podio
12:50 Serie A
Buonfiglio sulla spaccatura in Lega Serie A: "Il mio l'ho fatto, ora la FIGC è autonoma"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi