Ufficiale Sassuolo, Mulattieri riparte dal Deportivo La Coruña: la formula e i dettagli

Samuele Mulattieri lascia il Sassuolo a titolo temporaneo e si trasferisce in Segunda Division. Il centravanti italiano ripartirà infatti dalla Spagna, come si legge dal comunicato ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto il calciatore Samuele Mulattieri al Deportivo La Coruña con la formula del prestito con diritto di acquisto che diventa obbligo a determinate condizioni. La società augura a Samuele le migliori fortune umane e professionali".

Il comunicato del Deportivo La Coruna

"L'attaccante Samuele Mulattieri (La Spezia, Italia, 7 ottobre 2000) diventa un nuovo giocatore del Deportivo. Arriva in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto. Nella scorsa stagione, con il Sassuolo nella Serie B italiana, ha giocato 32 partite di campionato e 2 di coppa, in cui ha segnato 11 gol e fornito 4 assist, aiutando la squadra italiana a vincere il titolo e successivamente a essere promossa in Serie A. Con la nazionale italiana, dalla stagione 2023-24, ha disputato complessivamente 64 partite, realizzando 13 gol e 5 assist. Giocatore delle giovanili dell'Inter, ha ottenuto la promozione in Serie A e lo scudetto con il Frosinone nella stagione 2022-23. In quella stagione, ha segnato 12 gol e fornito 4 assist in 29 partite. Samuele Mulattieri ha giocato anche nel campionato olandese, in particolare con il Volendam (stagione 2020-21). Ha giocato 30 partite in Seconda Divisione, segnando 18 gol e fornendo 3 assist. Nel suo curriculum figura il titolo di capocannoniere della Liga Primavera con l'Inter nella stagione 2019-20, con 15 gol in 21 partite. Samuele Mulattieri è un giocatore della nazionale italiana Under-18, Under-19 e Under-21, con cui ha segnato 3 gol in 5 partite".