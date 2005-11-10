"Il mister ci ha detto da subito che dobbiamo difendere bene e proteggere meglio la nostra porta, in questa ripresa dobbiamo continuare con lo stesso atteggiamento sperando di portare a casa punti". Questo il breve commento a DAZN di Ibrahim Sulemana, calciatore del Sassuolo, poco prima dell'inizio della ripresa. Fino a questo momento prova molto generosa per lui e per tutti i compagni di squadra, abili a concedere al Napoli appena un tiro nello specchio della porta in 45 minuti. I neroverdi, peggior difesa della A, vogliono interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive e rispondere alla vittoria dell'Udinese per 1-0 sulla Fiorentina.