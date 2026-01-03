Sassuolo-Parma 1-1, Grosso: "Noi ingenui sul loro gol. Il pari è il risultato più giusto"

Il sito ufficiale del Sassuolo riporta le parole del tecnico neroverde Fabio Grosso, al termine della partita pareggiata contro il Parma. Ecco le sue parole:

“Ci prepariamo per superare sempre gli avversari, oggi è stata una partita equilibrata contro una squadra di buona qualità, abbiamo cercato di portarla a casa ma alla fine il pareggio penso sia il risultato più giusto sia nei numeri che nel gioco”.

Ancora sulla partita

“Nel primo tempo abbiamo creato i giusti presupposti in diverse situazioni, non è mai facile quando ti aspettano in quella maniera, abbiamo concesso un’ingenuità nel loro gol del pari e non siamo riusciti a ritornare sopra. Nel secondo tempo potevamo incidere in maniera diversa soprattutto negli ultimi metri e poi non abbiamo prestato il fianco ai nostri avversari. Abbiamo sofferto in alcuni momenti della gara, in altri potevamo fare meglio ma ci portiamo a casa il punto, cercando di recuperare velocemente per la prossim