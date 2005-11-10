Uno-due devastante della Roma, il Sassuolo va sotto di due: autogol di Walukiewicz
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Pierpaolo Matrone
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07.11.2026 21:18Serie A
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Alla mezzora, pochi minuti dopo l'1-0, la Roma trova anche la rete del raddoppio contro il Sassuolo all'Olimpico. E ci riesce anche con un po' di fortuna. Su un tiro da fuori di Malen una doppia deviazione manda il pallone in porta: l'ultimo tocco è di Sebastian Walukiewicz, che spinge in fondo al sacco il 2-0 giallorosso alle spalle del suo portiere Muric.
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