Live TMW Sassuolo, Thorstvedt: "Ora mi sento bene dopo l'infortunio. Col Parma potevamo vincerla"

Kristian Thorstvedt, calciatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio odierno contro il Parma. Ecco le sue parole: "Possiamo fare di più. Questa è una partita che possiamo e dobbiamo vincere se vogliamo alzare il livello. Un modo per creare più occasioni è fare più cross, così abbiamo fatto gol, ma non abbiamo creato le occasioni giuste".

Il centrocampo del Sassuolo ha rubato l'occhio. Com'è il tuo rapporto con Matic e Koné?

"Mi piace giocare con tutti ma con Matic in mezzo è facile giocare perché lui perché è molto bravo, ma anche Koné e Lipani sono giocatori tecnicamente forti. Abbiamo creato un bel rapporto".

Ti senti al 100% dopo l'infortunio?

"Sì, gli ultimi due mesi mi sono sentito bene. Ho avuto qualche occasione che ho sbagliato nelle ultime partite e sono contento del gol fatto e voglio continuare così".