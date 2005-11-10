Sassuolo, Turati: "Non sono lucido, sono parecchio nervoso"

Stefano Turati, portiere del Sassuolo, ha parlato ai microfoni i Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio: "Dopo una partita così c'è poco da parlare. Oggi abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi. Cerco di essere lucido guardando i lati positivi, rimboccandoci le maniche sennò diventa dura".

Che spiegazioni ti sei dato?

"Ti vorrei rispondere ma non so darti una risposta. Non sono lucidissimo, sono parecchio nervoso. Siamo fragili e sembra che appena succede una mezza roba finisce la partita, non capisco perchè. Siamo forti. Lunedì abbiamo un'altra partita e dobbiamo uscire da questa situazione".