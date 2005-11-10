Sassuolo, Turati: "Non sono lucido, sono parecchio nervoso"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 21:00Serie A
autore Pietro Celeste
27.10.2026 21:00Serie A
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Stefano Turati, portiere del Sassuolo, ha parlato ai microfoni i Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio: "Dopo una partita così c'è poco da parlare. Oggi abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi. Cerco di essere lucido guardando i lati positivi, rimboccandoci le maniche sennò diventa dura".
Che spiegazioni ti sei dato?
"Ti vorrei rispondere ma non so darti una risposta. Non sono lucidissimo, sono parecchio nervoso. Siamo fragili e sembra che appena succede una mezza roba finisce la partita, non capisco perchè. Siamo forti. Lunedì abbiamo un'altra partita e dobbiamo uscire da questa situazione".
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