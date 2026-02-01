Ufficiale Sassuolo, Yeferson Paz va a farsi le ossa alla Reggiana: prestito fino a fine stagione

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto il calciatore Yeferson Paz all’AC Reggiana con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026. "La società augura a Yeferson le migliori fortune umane e professionali", si legge nel comunicato dei neroverdi. Per Yeferson Paz, in questa stagione, si contano zero minuti col Sassuolo.

Non è mancato, ovviamente, anche l'annuncio del club acquirente: "AC Reggiana acquisisce a titolo temporaneo dall’US Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive di Yeferson Paz. L’esterno difensivo destro vestirà la maglia granata in prestito fino al termine della stagione. Il calciatore colombiano, classe 2002, ha maturato esperienza in prestito tra Serie B e Serie C con la maglia del Perugia, in un biennio nel quale ha messo insieme oltre 60 presenze, 7 gol e 2 assist tra coppe e campionati. Nella stagione 2023/24, il rientro a Sassuolo nel campionato della promozione in Serie A con 13 presenze in cadetteria e 1 in Coppa Italia. Benvenuto a Reggio Emilia, Yeferson!", si legge sul sito della Reggiana.