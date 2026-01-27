Kane in scadenza 2027, ma il ds del Bayern Monaco annuncia: "Trattativa per il rinnovo"

I numeri di Harry Kane in Germania parlano da soli e spiegano perché il Bayern Monaco voglia blindarlo. Arrivato in Baviera nel 2023 con un investimento vicino ai 100 milioni di euro, il centravanti inglese ha avuto un impatto immediato: in 126 apparizioni ufficiali ha messo insieme 119 reti e 30 assist, diventando in breve tempo un riferimento assoluto per l’attacco del Rekordmeister.

Il rendimento straordinario ha inevitabilmente alimentato voci sul suo futuro, soprattutto negli ultimi mesi, con diversi club europei accostati al suo nome, Barcellona compreso. Nonostante le indiscrezioni, una separazione appare tutt’altro che imminente: Kane, oggi 32enne, è legato al Bayern da un contratto valido fino al 2027 e il club non sembra intenzionato a privarsi del proprio leader offensivo.

Anzi, la dirigenza sta lavorando per consolidare il rapporto. A confermarlo è stato Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, che ha ammesso pubblicamente l’esistenza di contatti in corso: "Siamo in trattativa con Harry", le sue parole riportate da Kicker. Una frase breve ma significativa, che lascia intendere la volontà comune di proseguire insieme.