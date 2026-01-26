Il Bayern va di fretta, vuole blindare Kane: resta un dettaglio da definire per il rinnovo

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha confermato che sono iniziati i colloqui con Harry Kane per un nuovo contratto. "Stiamo parlando con Harry", ha dichiarato il dirigente del club bavarese riguardo al futuro dell'attaccante inglese di 32 anni. I tedeschi intendono prolungare a breve il contratto del giocatore, secondo quanto riferito da Sky Sports DE, tenendo conto che l'accordo attuale ha validità fino all’estate del 2027.

Stando alle ultime novità riportate dall'emittente satellitare, il Bayern sta spingendo per un rinnovo anticipato fino al 2028 o al 2029. Filtrerebbero solo sensazioni positive dunque per la proroga del contratto del bomber da 34 gol e 4 assist stagionali in 30 partite disputate finora. Lato giocatore, Kane si troverebbe alla grande a Monaco di Baviera e non avrebbe altre idee se non quella di confermare la permanenza nei Die Roten.

L’unico aspetto ancora da definire è la durata del nuovo contratto, ma nel giro di poche settimane dovrebbe essere stipulato il nuovo accordo tra Kane e il Bayern Monaco. L'ex Tottenham, arrivato per circa 100 milioni di euro nell'estate del 2023, si è affermato da portento nell'undici titolare di Vincent Kompany e la scorsa stagione ha vinto i suoi primi due trofei in carriera (Bundesliga e Supercoppa di Germania), mentre in 126 partite giocate fino a questo momento ha trovato 119 reti e fornito 30 assist.