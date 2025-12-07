Harry Kane insaziabile: è a 58 gol nel 2025. E in questa stagione è già a 28
È ancora tempo di aggiornare i numeri irreali di Harry Kane in questa prima porzione di stagione. L'attaccante del Bayern Monaco stavolta è stato risparmiato da Vincent Kompany nella sfida contro lo Stoccarda, vinta 0-5, ma l'inglese è subentrato al 61' mettendo a segno, tanto per gradire, una tripletta in mezz'ora.
Il Bayern ora si gode un vantaggio di 11 punti dalla seconda in classifica in Bundesliga, grazie anche all'insaziabile fame dell'ex Tottenham. Kane ha ora segnato un totale di 58 gol fra club e nazionale finora nel 2025, più di quanto abbia mai segnato prima in un anno solare come professionista: il suo record precedente ammontava a 56 nel 2017.
In questa edizione di Bundesliga 2025/26, come si vede dalla classifica qui sotto, è a quota 17 gol (con 3 assist) in 13 presenze. In Champions è a 5 gol in 5 partite, più altre 5 reti in 3 partite in Coppa di Germania. Va aggiunto infine un gol in Supercoppa. Il totale? 28 reti in 22 partite.
La classifica marcatori in Bundesliga:
17 gol: Harry Kane (Bayern Monaco)
8 gol: Jonathan Burkardt (Eintracht)
7 gol: Deniz Undav (Stoccarda), Haris Tabakovic (Borussia M'Gladbach), Luis Diaz (Bayern Monaco)