Coppa di Germania, il Bayern la sfanga: vola ai quarti con 2 autogol, Union Berlino out
Una partita turbolenta con cinque gol su palla inattiva, più due autogol in favore del Bayern Monaco (Ansah e Leite i malcapitati) e due rigori siglati da Querfeld per tenere vive le speranze di un Union Berlino combattivo. Ma alla fine sono i bavaresi a vincere con una rete di scarto per 3-2 e a volare direttamente ai quarti di finale di Coppa di Germania (DFB Pokal). Il centro rimanente, invece, griffato Harry Kane, che ha raggiunto il picco di 25 gol in 20 partite stagionali, confermandosi un uragano.
Da decidere ai supplementari e agli eventuali calci di rigore, qualora non riuscissero a sbloccare il risultato, Amburgo-Kiel.
DFB Pokal, gli ottavi di finale
Hertha Berlino - Kaiserslautern 6-1
Borussia Monchengladbach - St. Pauli 1-2
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
Lipsia - Magdeburgo 3-1
Oggi
Bochum - Stoccarda 0-2
Friburgo - Darmstadt 2-0
Amburgo - Kiel (in corso)
Union Berlino - Bayern Monaco 2-3
*in neretto le qualificate ai quarti