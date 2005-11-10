Roma, guaio tra i pali: Svilar a rischio per il Como, in caso di forfait, pronto Gollini

La Roma ha una ripresa del campionato col botto, dovendo affrontare il Como domani alle 12.30. Un match importante per la squadra di Gasperini, al quale potrebbe arrivare senza una delle sue pedine più importanti. Stando a quello che riferisce Sky, infatti, è in dubbio la presenza tra i pali di Mile Svilar.

Il numero uno giallorosso, infatti, è alle prese con un problema al dito e la sua presenza contro la squadra di Fabregas è a forte rischio. Nel caso non dovesse farcela, il suo vice ovvero Pierluigi Gollini è pronto a prenderne il posto tra i pali. Per la valutazione definitiva sulla titolarità o meno di Svilar sarà decisiva la rifinitura.