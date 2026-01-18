Scontri in autostrada tra tifosi della Roma e quelli della Fiorentina: i video dalla A1
Vi abbiamo dato notizia degli scontri avvenuti sulla A1 in data odierna, attorno all'ora di pranzo, all'altezza di Casalecchio di Reno, appena prima di Bologna, tra i tifosi della Fiorentina diretti nel capoluogo emiliano e quelli della Roma, anch'essi in viaggio ma in direzione Torino, vista la partita delle ore 18 contro i granata di Baroni.
Secondo le prime ricostruzioni, le due tifoserie si sarebbero incontrate in autostrada, sull'A1, e in tal senso emergono anche delle immagini che mostrano alcune frange di supporter percorrere a piedi la corsia d'emergenza della strada ad alta velocità, sia nella medesima direzione che in senso opposto rispetto a quello di marcia delle automobili.
Di seguito due video degli scontri tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma in autostrada, ad altezza Bologna, forniti da TMW.