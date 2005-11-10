Thiago Motta è tornato su piazza. Quanti club lo hanno cercato in questo anno e mezzo

Thiago Motta è libero, nuovamente su piazza. Anche formalmente. Perché se è vero che dal 23 marzo 2025 non è più sulla panchina della Juventus, è stato in questo periodo vincolato al club bianconero. Ora non più ed è un chiaro segnale che è pronto a tornare in pista, anche perché in un calcio che va così velocemente, un anno e mezzo senza panchina rischia di farti uscire dal giro.

L'ipotesi Fiorentina

Nel frattempo non sono mancati gli abboccamenti: La Fiorentina, fra le occasioni più recenti. Era lui il primo nome in lista per Paratici, tant'è vero che sono stati provati degli approcci informali, e conoscitivi, con l'entourage del tecnico. Una discussione che però si è fermata praticamente sul nascere. A pesare, oltre a un ingaggio netto complicato da garantirgli per la Fiorentina (3,5 milioni di euro netti per due anni più uno), Motta aveva chiarito di avere anche delle richieste specifiche per interventi sulla rosa a partire già dal mercato di gennaio. Dopo aver speso 150 milioni di euro in estate, però, non è tutto così semplice né scontato.

Atalanta ancora attuale

L'Atalanta è la squadra alla quale l'italo-brasiliano è stato accostato già dall'addio di Gian Piero Gasperini e dopo l'esonero di Ivan Juric. Situazione da tenere d'occhio anche ora, viste le difficoltà emerse in questi primi mesi della gestione Sarri

Il no alla Real Sociedad. E sirene francesi e portoghesi

Anche all'estero si era mosso qualcosa: per il Lille era l'obiettivo prioritario di questa stagione, dopo l'addio di Bruno Genésio. Il Benfica ci ha pensato per il post Mourinho prima di virare su Marco Silva mentre un anno fa è stata la Real Sociedad a provarci, incassando però il no del tecnico che ha deciso di non affrettare il ritorno.