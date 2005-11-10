Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Thiago Motta è tornato su piazza. Quanti club lo hanno cercato in questo anno e mezzo

TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:30Serie A
30.10.2026 22:30Serie A
Fonti preferite
Il tecnico italo-brasiliano è fra i nomi più altisonanti fra gli allenatori senza squadra. Risolto il contratto con la Juve è pronto a una nuova sfida
Foto
© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta è libero, nuovamente su piazza. Anche formalmente. Perché se è vero che dal 23 marzo 2025 non è più sulla panchina della Juventus, è stato in questo periodo vincolato al club bianconero. Ora non più ed è un chiaro segnale che è pronto a tornare in pista, anche perché in un calcio che va così velocemente, un anno e mezzo senza panchina rischia di farti uscire dal giro.

L'ipotesi Fiorentina

Nel frattempo non sono mancati gli abboccamenti: La Fiorentina, fra le occasioni più recenti. Era lui il primo nome in lista per Paratici, tant'è vero che sono stati provati degli approcci informali, e conoscitivi, con l'entourage del tecnico. Una discussione che però si è fermata praticamente sul nascere. A pesare, oltre a un ingaggio netto complicato da garantirgli per la Fiorentina (3,5 milioni di euro netti per due anni più uno), Motta aveva chiarito di avere anche delle richieste specifiche per interventi sulla rosa a partire già dal mercato di gennaio. Dopo aver speso 150 milioni di euro in estate, però, non è tutto così semplice né scontato.

Atalanta ancora attuale

L'Atalanta è la squadra alla quale l'italo-brasiliano è stato accostato già dall'addio di Gian Piero Gasperini e dopo l'esonero di Ivan Juric. Situazione da tenere d'occhio anche ora, viste le difficoltà emerse in questi primi mesi della gestione Sarri

Il no alla Real Sociedad. E sirene francesi e portoghesi

Anche all'estero si era mosso qualcosa: per il Lille era l'obiettivo prioritario di questa stagione, dopo l'addio di Bruno Genésio. Il Benfica ci ha pensato per il post Mourinho prima di virare su Marco Silva mentre un anno fa è stata la Real Sociedad a provarci, incassando però il no del tecnico che ha deciso di non affrettare il ritorno.

Articoli correlati

Immagine news 1
Quanto ha risparmiato la Juventus attivando la clausola di risoluzione con Thiago Motta
Immagine news 2
Thiago Motta è libero, il suo contratto con la Juventus è stato risolto. Tutti i dettagli
Immagine news 3
Juve, e se tornasse Thiago Motta? È sotto contratto e ha già messo i giocatori al muro

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:45 Serie A
Carnevale: "Lucca è molto forte e verrà fuori. Juventus-Napoli è una gara bivio"
Immagine news 2
22:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 20 dopo 9 giornate: Stulic il peggiore. Parma, la più rappresentata
Immagine news 3
22:30 Serie ATMW
TMWThiago Motta è tornato su piazza. Quanti club lo hanno cercato in questo anno e mezzo
Immagine news 4
22:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 20 dopo 9 giornate: un trio al comando. Roma, la più rappresentata
Immagine news 5
22:15 Serie A
Milan, Pulisic: "Cardinale sempre molto vicino a noi. Dobbiamo aiutare Gonçalo Ramos"
Immagine news 6
22:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 italiani dopo 9 giornate: Raimondo perde il primato per un centesimo
Immagine news 7
22:00 Serie A
Italiano a 360° su Fiorentina e Napoli, le parole di Hojlund e Pulisic: le top news delle 22
Immagine news 8
21:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 attaccanti dopo 9 giornate: aggancio al comando della classifica
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Primo piano
Immagine top news n.0 Il 6-0 di Comandini, la stella in faccia e non solo: i 10 derby della Madonnina più iconici
Immagine top news n.1 Rizzetta: "Napoli? Scelta logica. Se non ci riusciremo sarà solo colpa nostra"
Immagine top news n.2 Pulisic rinnova a 5 milioni netti l'anno. In aiuto del Milan è arrivato il Decreto Crescita
Immagine top news n.3 Napoli, non solo Varela: occhio anche a Zoma. E per giugno resta l’ipotesi Cacciamani
Immagine top news n.4 Alla Juventus piace Raimondo. Prima, l'ultima carta per Spalletti: rientra Ekhator
Immagine top news n.5 Pulisic si lega a doppia mandata al Milan, annunciato il suo rinnovo fino al 2031
Immagine top news n.6 Chivu e lo stadio: “Amo il Meazza, ma… Inter fino al 2031? Non so, devo subire tanto”
Immagine top news n.7 La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.3 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Serie A
Immagine box news Serie A Carnevale: "Lucca è molto forte e verrà fuori. Juventus-Napoli è una gara bivio"
Immagine box news Serie A Serie A, la Flop 20 dopo 9 giornate: Stulic il peggiore. Parma, la più rappresentata
Immagine box news Serie A Thiago Motta è tornato su piazza. Quanti club lo hanno cercato in questo anno e mezzo
Immagine box news Serie A Serie A, la Top 20 dopo 9 giornate: un trio al comando. Roma, la più rappresentata
Immagine box news Serie A Milan, Pulisic: "Cardinale sempre molto vicino a noi. Dobbiamo aiutare Gonçalo Ramos"
Immagine box news Serie A Serie A, i migliori 5 italiani dopo 9 giornate: Raimondo perde il primato per un centesimo
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, D’Agostino sul nuovo stadio 'Partenio': “Mica facciamo beneficenza”
Immagine box news Serie B Catanzaro, Polito: “Mignani è la persona giusta. Ora l’obiettivo è salvarsi”
Immagine box news Serie B Juve Stabia nel mirino di Matt Rizzetta. Le Vespe (e non solo) se salta il progetto Napoli
Immagine box news Serie B Catanzaro, Mignani si presenta: “La medicina migliore sono i risultati”
Immagine box news Serie B Stadio Catanzaro, Bignotti sui ritardi: “Valutazioni troppo semplicistiche e ottimistiche”
Immagine box news Serie B Da Cremonese-Benevento a Palermo-Vicenza, i convocati per la 10ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè verso la Torres: “Abbiamo trovato la quadra con questo sistema"
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: i risultati dei due anticipi. Vincono AlbinoLeffe e Reggiana
Immagine box news Serie C Marcolini: "Sorpreso da Cittadella e Trento. Mi aspetto più giovani italiani in Serie C"
Immagine box news Serie C Perugia, Diana verso il Guidonia: “La continuità ancora ci manca e dobbiamo trovarla”
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: i risultati parziali dei due anticipi. AlbinoLeffe avanti 2-1
Immagine box news Serie C Braida sull'esordio di Ronaldinho: "Saprà regalare gioie al Ravenna"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano