Serie C, 12ª giornata: i risultati parziali dei due anticipi. AlbinoLeffe avanti 2-1
Luca Bargellini
Sono appena terminati i primi tempi dei due anticipi che aprono la 12ª giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone A l'Albinoleffe è andata a riposo in vantaggio per 2-1 sulla Pergolettese, mentre nel Girone B Reggiana-Sambenedettese è ancora ferma sul punteggio di 0-0. Di seguito il quadro completo delle gare dei due gironi:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
AlbinoLeffe-Pergolettese 2-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P)
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Ospitaletto-Trento
Ore 17:30 - Giana Erminio-Alcione Milano
Domenica 1 novembre
Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
GIRONE B
In corso
Reggiana-Sambenedettese 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Pescara-Torres
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 17:30 - Vado-Grosseto
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare