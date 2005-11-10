Italiano e il mancato approdo al Napoli: "Fra me e ADL amore platonico che forse rimarrà tale"

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Calcio Unplugged, il tecnico del Besiktas Vincenzo Italiano ha parlato del suo mancato approdo al Napoli: "Tra me e De Laurentiis c'è un amore platonico che forse è destinato a rimanere tale. Non si riesce ad avere un contatto vero e proprio. Sono contento della stima che ha nei miei confronti e che ha sempre avuto, ma alla fine si fanno delle scelte. Loro hanno intrapreso un percorso, io un altro.

Ora sogno di vincere uno scudetto con il Besiktas". Poi una battuta sulla passione per Maradona: "Negli anni di Napoli sono cresciuto con Maradona, che ha spinto la squadra e che ha vinto il Mondiale in Messico. Mi sono innamorato di tutto ciò che faceva in campo. In ufficio ho due foto che non devono mai mancare".