Milan, Pulisic: "Cardinale sempre molto vicino a noi. Dobbiamo aiutare Gonçalo Ramos"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di SportMediaset, il fantasista del Milan Christian Pulisic ha parlato di Gonçalo Ramos: "Dobbiamo aiutarlo e stare vicini a lui. Farà tanti gol, ma anche ora sta facendo tante cose buone. Non siamo preoccupati".

Cardinale?

"Per me è molto importante. E' sempre vicino a noi. Mi ha detto che sono importante per il progetto, mi ha dato sempre grande fiducia e quindi lo ringrazio di questo".

L'Inter?

"Mercoledì è stata difficile, domani dovremo fare meglio. L'Inter è forte, noi dovremo essere quasi perfetti per vincere, ma possiamo farlo".

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