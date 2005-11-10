Milan, Pulisic: "Cardinale sempre molto vicino a noi. Dobbiamo aiutare Gonçalo Ramos"
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Andrea Piras
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Oggi alle 22:15Serie A
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30.10.2026 22:15Serie A
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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di SportMediaset, il fantasista del Milan Christian Pulisic ha parlato di Gonçalo Ramos: "Dobbiamo aiutarlo e stare vicini a lui. Farà tanti gol, ma anche ora sta facendo tante cose buone. Non siamo preoccupati".
Cardinale?
"Per me è molto importante. E' sempre vicino a noi. Mi ha detto che sono importante per il progetto, mi ha dato sempre grande fiducia e quindi lo ringrazio di questo".
L'Inter?
"Mercoledì è stata difficile, domani dovremo fare meglio. L'Inter è forte, noi dovremo essere quasi perfetti per vincere, ma possiamo farlo".
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