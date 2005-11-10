Serie A, la Flop 11 della 6ª giornata: Malen e Douvikas steccano nel lunch match

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Serie A, la Flop 11 della 6ª giornata: Malen e Douvikas steccano nel lunch matchFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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autore Gaetano Mocciaro
13.10.2026 16:23Serie A
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Nella formazione da incubo della 6ª giornata, spicca la presenza di Donyell Malen. L'olandese è stato fin qui un abbonato alla Top 11, ma a Como paga il fallo da espulsione che gli costerà un turno di squalifica. La palma di peggiore però se la contendono Okoye, il cui errore contro il Torino è costato all'Udinese il ko e Ranieri, protagonista in negativo nel ko della Fiorentina contro il Genoa. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione.
Maduka Okoye - (Udinese) 4
Anthony Oyono - (Frosinone) 5
Luca Ranieri - (Fiorentina) 4
Lorenzo Lucchesi - (Monza) 4.5
Juan Jesus - (Venezia) 5
Inao Oulai - (Fiorentina) 4.5
Vincent Sierro - (Parma) 4.5
Mandela Keita - (Parma) 5
Donyell Malen - (Roma) 4.5
Tasos Douvikas - (Como) 5
Akor Adams - (Venezia) 5
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