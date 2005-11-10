Incredibile a Bergamo: Kessié freddissimo su rigore, l'Atalanta raggiunge l'Inter
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 22:36Serie A
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L'Atalanta trova un pareggio incredibile al 91', a quattro minuti dalla fine. L'Inter si fa male da sola. Per un fallo di mano di Bastoni l'arbitro indica il dischetto del rigore. E dagli undici metri si presenta Frank Kessié: freddissimo l'ex Milan e Barcellona, che spiazza Josep Martinez e sigla il 4-4.
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