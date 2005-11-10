Sassuolo, Turati: "È un momento di grossa difficoltà, siamo fragili. Dobbiamo ritrovarci"

21.00 - Stefano Turati, calciatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare l'esito della sfida contro la Lazio, valida per la nona giornata di Serie A. Tra poco le sue parole dalla sala stampa del Mapei Stadium.

20.52 - Inizia la conferenza.

Cosa è successo?

"È un momento di grossa difficoltà, siamo fragili. Prima dell'espulsione la partita era 3-1 per loro e la Lazio è una squadra forte. Bisogna ripartire dalle cose positive perché io generalmente sono una persona positiva, abbiamo trovato un gol in 10 e la squadra nel secondo tempo per quanto abbiamo provato a giocare per portarla a casa nel modo migliore possibile".

Si è vista una squadra nervosa, al di là del rosso, era dovuta al momento?

"Durante una partita ti assegnano due-tre falli che secondo te non ci sono, l'arbitro non c'entra nulla, le emozioni vengono fuori e quando vieni da una serie negativa così, ci si perde un po' la testa alle volte, può succedere. Dopo l'espulsione di Thorstvedt sotto già 1-3 diventa una montagna difficile da scalare. Io penso che dobbiamo ritrovarci, compattarci, perché siamo una squadra forte ma dobbiamo iniziare a fare degli step giusti soprattutto, non posso nemmeno dire che non ci sia stata furia agonistica, ci alleniamo bene, domani insieme al mister dobbiamo capire cosa non funziona perché sono ancora un po' nervoso e sono molto lucido".

20.55 - Termina la conferenza.