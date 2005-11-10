Lazio, Floriani: "Emozioni indescrivibili dopo il gol, stavo per lanciarmi in mezzo ai tifosi"

21.10 - Romano Floriani Mussolini, calciatore della Lazio, interviene in conferenza stampa per commentare l'esito della sfida contro il Sassuolo, valida per la nona giornata di Serie A. Tra poco le sue parole dalla sala stampa del Mapei Stadium.

20.58 - Inizia la conferenza.

Cosa hai provato dopo il gol? Quanto è forte questa Lazio?

"Non ti so descrivere le emozioni che ho vissuto perché sono state troppe, mi stavo per lanciare in mezzo ai tifosi, indescrivibile segnare davanti a loro. Quando ho visto l'arbitro col braccio alzato mi sono spaventato ma fortunatamente era buono. Classifica? Non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo andare avanti con la testa fame, ma ci pensa il mister a tenerci con la testa giusta".

Quanto vi divertite?

"Sì, ci divertiamo tanto, ma anche durante la settimana dove c'è un clima magico. Siamo contenti, ridiamo, scherziamo, e quando c'è da essere seri riusciamo a fare questo switch e penso che questa leggerezza sia il nostro segreto".

Cosa avrà fatto tua mamma dopo il gol?

"Sarà saltata dal divano. Non riesco a immaginare nemmeno lei. Ho già tantissimi messaggi, notifiche, ma sarà una delle prime che chiamerò".

Avevi anche un avversario difficile da affrontare...

"Questa sera avevo un cliente molto scomodo, i loro esterni cercavano sempre di puntarci essendo molto tecnici. Il mister ci chiede sempre di andare al 110%, l'80% non va bene, si focalizza sempre sull'atteggiamento".

Cosa stai provando dopo questo avvio?

"Stanno succedendo molte cose rapidamente e non ho il tempo di capire. Io cerco di essere sempre focalizzato. Sono felicissimo di questo gol ma riparto già domani perché non possiamo rilassarci".

21.02 - Termina la conferenza stampa.