Lulli festeggia il rinnovo con il gol del pareggio all'Olimpico. Roma-Cagliari 1-1 al 15'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:00Serie A
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27.10.2026 21:00Serie A
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Pareggio immediato della Roma con il secondo gol in campionato di Emanuele Lulli, fresco di rinnovo fino al 2031. Cross dalla sinistra di Molina e colpo di testa dell'esterno giallorosso che ha battuto l'incolpevole Caprile per la rete dell'1-1. Gara dunque di nuovo in parità al 14'.
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