Sassuolo, Aquilani: "Per portare la barca in porto ci serve quella ignoranza in più"
Pietro Celeste
Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio: "C'è poco da parlare, solo da chiedere scusa. La fragilità difensiva ci mette in allarme. C'è poco da dire, è stata una brutta figura, ogni volta che venivano giù facevano male. C'è altro oltre la tecnica e la tattica".
Ci sono momenti che la tua squadra fatica e sembra non reggere. E' così?
"Ogni volta che superavano la metacampo si aveva la sensazione di prendere gol, ed è quello che mi preoccupa di più. A Como e Frosinone è successo uguale. Non sono stato in grado di trasferire questo concetto e se non si riesce a rimediare in Serie A è dura".
La preoccupa la classifica?
"Abbiamo parlato in settimana di migliorare l'attitudine. Il Sassuolo si deve salvare. Abbiamo avuto un calendario difficile contro squadre che non hanno niente a che vedere con noi. Per portare la barca in porto ci serve anche quella ignoranza in più. La classifica non la guardo".