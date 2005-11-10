Sassuolo, Aquilani: "Per portare la barca in porto ci serve quella ignoranza in più"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio: "C'è poco da parlare, solo da chiedere scusa. La fragilità difensiva ci mette in allarme. C'è poco da dire, è stata una brutta figura, ogni volta che venivano giù facevano male. C'è altro oltre la tecnica e la tattica".

Ci sono momenti che la tua squadra fatica e sembra non reggere. E' così?

"Ogni volta che superavano la metacampo si aveva la sensazione di prendere gol, ed è quello che mi preoccupa di più. A Como e Frosinone è successo uguale. Non sono stato in grado di trasferire questo concetto e se non si riesce a rimediare in Serie A è dura".

La preoccupa la classifica?

"Abbiamo parlato in settimana di migliorare l'attitudine. Il Sassuolo si deve salvare. Abbiamo avuto un calendario difficile contro squadre che non hanno niente a che vedere con noi. Per portare la barca in porto ci serve anche quella ignoranza in più. La classifica non la guardo".