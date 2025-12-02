Serie A come la NFL? Dazn propone alla Lega una partecipazione nel gruppo

Il rapporto tra Serie A e DAZN potrebbe stringersi ulteriormente. Ne scrive Calcio e Finanza, che cita fonti in ambienti finanziari: i contatti sarebbero ancora in una fase preliminare, senza decisioni né tempi definiti, ma la piattaforma, principale broadcaster del campionato, avrebbe proposto alla Lega Calcio una partecipazione nel proprio gruppo. Si tratterebbe di un ingresso minimo della Serie A nel gruppo DAZN a livello globale, seguendo un modello ispirato alla NFL americana.

L’obiettivo, spiega il portale, sarebbe rafforzare una collaborazione che negli ultimi mesi si è ampliata anche sul fronte internazionale, con la distribuzione del campionato italiano in nuovi mercati – fra questi il Regno Unito – all’interno di un percorso basato sulla co-creazione di valore. La strategia si inserisce in un contesto di forte espansione per la piattaforma. Tra fine 2024 e inizio 2025 DAZN ha completato due operazioni che ne hanno modificato la struttura: l’acquisizione di Foxtel da News Corp, per un valore vicino ai 2 miliardi di dollari, e l’ingresso del fondo sovrano saudita PIF tramite SURJ Sports Investments, che ha rilevato una quota minoritaria stimata dagli analisti tra il 5 e l’8%, per circa un miliardo. Operazioni che hanno portato la valutazione della società oltre i 12 miliardi di dollari, mentre i ricavi del 2025 sono attesi in area 5 miliardi.

In questo scenario DAZN vorrebbe consolidare ulteriormente il legame con la Lega Serie A, valorizzando insieme gli investimenti realizzati in Italia e dopo aver potenziato anche la propria presenza in Spagna con l’aumento dell’impegno sui diritti della Liga. Il modello ipotizzato richiama, si diceva in apertura, l’accordo siglato negli Stati Uniti tra NFL ed ESPN, con il broadcaster che ottiene quote azionarie in cambio di un ruolo più ampio nella gestione e distribuzione dei contenuti media. Al momento, però, si tratta di un’idea allo stato embrionale.