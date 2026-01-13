Serie A, i migliori 5 italiani dopo 20 giornate: Dimarco allunga sulla concorrenza
Federico Dimarco è a oggi il miglior calciatore italiano di Serie A e allunga il divario sulla concorrenza. Perde una posizione Barella, scavalcato da Spinazzola. Dominio Inter con ben 3 giocatori.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (18)
2. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.46 (14)
3. Nicolò Barella (Inter) 6.45 (19)
4. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (19)
5. Alessandro Bastoni (Inter) 6.38 (17)
- - -
SERIE A - 20ª GIORNATA
Como - Bologna 1-1
49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)
Udinese - Pisa 2-2
13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)
Roma - Sassuolo 2-0
76' Kone, 79' Soulé
Atalanta - Torino 2-0
13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic
Lecce - Parma 1-2
1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)
Fiorentina - Milan 1-1
66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)
Hellas Verona - Lazio 0-1
79' aut. Nelsson
Inter - Napoli 2-2
9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)
Genoa - Cagliari 3-0
7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard
Juventus - Cremonese 5-0
12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie
CLASSIFICA
1. Inter 43*
2. Milan 40*
3. Napoli 39*
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 21*
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13*
20. Pisa 13
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)
RECUPERO 16ª GIORNATA
Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)
Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)
Como - Milan (15 gennaio, 20.45)
21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta (16 gennaio, 20.45)
Udinese - Inter (17 gennaio, 15)
Napoli - Sassuolo (17 gennaio, 18)
Cagliari - Juventus (17 gennaio, 20.45)
Parma - Genoa (18 gennaio, 12.30)
Bologna - Fiorentina (18 gennaio, 15)
Torino - Roma (18 gennaio, 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, 20.45)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.