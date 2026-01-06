Serie A, la classifica aggiornata: Gasp risponde a Fabregas, Roma quarta da sola (per ora)

Gian Piero Gasperini risponde a Cesc Fabregas: la vittoria esterna della Roma in quel di Lecce consente infatti ai capitolini di staccare Como e Juventus in classifica, portandosi a 36 punti, a meno uno dal Napoli di Antonio Conte. La squadra di Gasp è la prima della fascia alta - la seconda in assoluto dopo il Pisa - a chiudere a tutti gli effetti il girone di andata, avendo giocato 19 giornate: una in più di Juve e Como, due in più di Inter, Milan e Napoli.

Per quanto riguarda i salentini di Eusebio Di Francesco, la classifica resta da monitorare: 17 punti, rischia di ridursi il vantaggio su Fiorentina e Hellas Verona, attualmente in zona retrocessione.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 39 punti (17 partite giocate)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Roma 36 (19)

Como 33 (18)

Juventus 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (18)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (18)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 12 (17)

Fiorentina 12 (18)

Pisa 12 (19)