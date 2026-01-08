Ufficiale Matias Vina è del River. L'ex Roma e Sassuolo si trasferisce in prestito dal Flamengo

Il River Plate continua a muoversi con decisione sul mercato e ufficializza l’arrivo di Matías Viña. Il club di Buenos Aires ha annunciato l’ingaggio del laterale sinistro uruguaiano, che approda in Argentina dal Flamengo diventando il terzo rinforzo ufficiale dei Millonarios in questa sessione di trasferimenti.

Il difensore, 28 anni, ha firmato un contratto di prestito valido fino a dicembre 2026, con un’opzione di acquisto a favore di River che potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La firma dell’accordo è avvenuta a San Martín de los Andes, sede del ritiro estivo della prima squadra, alla presenza del presidente Stefano Di Carlo.

Viña arriva al River con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un periodo complicato sul piano fisico. Una grave lesione subita a metà del 2024 lo ha infatti tenuto lontano dai campi per buona parte della stagione 2025, limitandolo a sole dieci presenze complessive. Nonostante ciò, il club argentino ha deciso di puntare sulla sua esperienza e sul suo profilo internazionale. Nel corso della sua carriera, l’esterno mancino ha vestito maglie importanti: cresciuto nel Nacional di Montevideo, si è affermato al Palmeiras prima di passare in Europa, dove ha giocato con Roma e Sassuolo, per poi fare ritorno in Sudamerica con il Flamengo e un’esperienza anche in Premier League con il Bournemouth. Il suo palmarès comprende due Coppe Libertadores, una Copa do Brasil e una Conference League.