Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 11 giornate: Gattuso agguanta Alvini

Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 11 giornate: Gattuso agguanta AlviniFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Gattuso agguanta Alvini prima della pausa. I due tecnici sono giustamente al comando della classifica di rendimento secondo le medie voto di Tuttomercatoweb. Perde due posizioni Allegri, di poco sopra Spalletti. Maurizio Sarri è il peggiore fra i tecnici in carica mentre Aquilani chiude la sua avventura a Sassuolo con un 5.64 di media.
1. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.95 (11)
2. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.95 (11)
3. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.91 (11)
4. Cesc Fàbregas (Como) 6.68 (11)
5. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 6.50 (7)
6. Davide Nicola (Venezia, dalla 7ª giornata) 6.50 (5)
7. Cristian Chivu (Inter) 6.41 (11)
8. Ruben Amorim (Milan) 6.32 (11)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.23 (11)
10. Paolo Vanoli (Fiorentina, dalla 4ª giornata) 6.06 (8)
11. Ignazio Abate (Torino) 6.05 (11)
12. Daniele De Rossi (Genoa) 6.00 (11)
13. Alberto Gilardino (Parma, dalla 6ª giornata) 6.00 (6)
14. Paolo Zanetti (Udinese, dall'11ª giornata) 6.00 (1)
15. Massimiliano Allegri (Napoli) 5.95 (11)
16. Luciano Spalletti (Juventus) 5.80 (10)
17. Ivan Juric (Monza) 5.77 (11)
18. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.77 (11)
19. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)
20. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.68 (11)
21. Alberto Aquilani (Sassuolo) 5.64 (11)
22. Kosta Runjaic (Udinese, fino alla 10ª giornata) 5.55 (10)
23. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)
24. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)
25. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)