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Cubarsì vince il Gondel Boy, Albertini: "In Italia servirebbero tecnici dedicati solo ai settori giovanili"

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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 22:30Serie A
09.11.2026 22:30Serie A
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Demetrio Albertini ha presentato il suo libro a margine dell'annuncio di Pau Cubarsì come Golden Boy 2026
FotoTUTTOmercatoWEB

Nella cornice del Mapei Football Center, Demetrio Albertini ha presentato il suo libro, “Le lezioni del campo”, a margine dell’annuncio di Pau Cubarsì come Golden Boy 2026: “Ho iniziato a 17 anni a fare il calciatore professionista, ma ho smesso da 21 anni. La seconda parte della vita di un calciatore è più lunga… Da 15-18 anni sono dirigente sportivo e imprenditore e tante gestioni sono le stesse del campo e dello spogliatoio, l’importante è codificare i principi”, ha spiegato l’ex centrocampista.

Albertini poi continua spiegando la sua visione: “Non ho mai perso l’aspetto del divertimento, lo sport e soprattutto il calcio è bellissimo, non è classista perché accetta tutti… Noi viviamo in delle comunità ovunque, dalle classi ,alla famiglia, alle città… La prima cosa per farne parte è l’accettazione delle diversità e così si valorizzano le persone”.

Quindi l’analisi del talento: “Oltre al talento per me c’è la disciplina, perché quella ti tiene su quando le cose non vanno o non hai voglia. Anche nel calcio, a tutti è passato per la testa l’idea di non voler andare ad un allenamento… E qui interviene la disciplina, con le varie regole che esistono all’interno di una comunità o di uno spogliatoio. Sul talento, per me è l’arrivarci prima, è il passaggio filtrante, il gol con un gesto straordinario ma pure una scivolata perché il difensore ha preso il tempo all’avversario. I talentuosi non sono solo quelli che dribblano o fanno il gol in rovesciata. Per me è anche quello che risolve un problema nel minor tempo possibile: pensate a Ronaldinho che fa un dribbling su 4 avversari. E poi non può mancare il coltivarlo, quel talento: quello che hai oggi se non lo coltivi domani potrebbe non bastare”.

I tecnici dei settori giovanili sono all’altezza?
“Sento queste domande da 30 anni… Io non ho mai allenato un settore giovanile e non ho mai fatto il dirigente. Per quella che è stata la mia esperienza da calciatore, anche all’estero… Secondo me non manca la tecnica nelle scuole calcio, ma a volte si dedicano meno risorse ai settori giovanili. Il termine sostenibilità è stato messo da parte, per me deve esserci nei settori giovanili e così l’allenatore si può dedicare solo a quello. La mia Primavera al Milan non ha mai vinto un campionato, ma quasi tutta quella squadra è arrivata in Serie A. Questo è importante secondo me… Non credo che non ci siano maestri, credo solo che noi abbiamo tanti allenatori che vogliono fare carriera. Tutti i 12 allenatori del settore giovanile del Sassuolo vorrebbero arrivare in prima squadra, dove c’è un solo posto però. Secondo me i settori giovanili dovrebbero avere allenatori dedicati, solo per quelli”.

L’aneddoto su Iniesta
“L’ultimo anno ho giocato al Barcellona, nel 2005. C’era Iniesta in panchina, aveva 18 anni ma era già conosciuto da 4-5 anni, se ne parlava e si sapeva già che era Iniesta. Poi arrivò il Real Madrid che lo voleva e allora al Brcellona iniziarono a farlo giocare…”.

Un passaggio anche sul rigore di Pasadenza nella finale Mondiale del ’94…
“Dopo la fine dei 90 minuti andiamo in panchina e Sacchi mi disse di battere il secondo, più per incoscienza che per personalità gli dissi di sì. Era il mio primo rigore da professionista. Due giocatori erano nascosti dietro la panchina, perché non se la sentivano… Minotti, suo compagno al Parma, mi disse che Taffarel si sarebbe buttato sulla destra. Inizio a fare questi 30 metri verso il dischetto, iero da solo in questo percorso… Prendo il pallone e l’appoggio spostando i fili d’erba, in quel momento era la cosa più importante della mia vita. Dopo averlo poggiato sollevo la testa e vedo che la porta era più piccola… E Taffarel sembrava più grande di quello di Parma… Lì è il gesto tecnico più facile che esista, un calcio in porta senza avversari e sempre nello stesso punto, ma diventa difficle per l’emotività. E come fai ad allenare l’emotività? Puoi lavorare solo sulla consapevolezza, che è ciò che sei, quello che ti porti dietro da bambino spensierato, la dedizione, la costanza… ”.

Fonte: dal Mapei Football Center, Sassuolo

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