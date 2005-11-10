Sosta nazionali di novembre, tutti i giocatori che lasciano le squadre di Serie A

Sosta nazionali di novembre, tutti i giocatori che lasciano le squadre di Serie AFocus TMW
Dimitri Conti
Sono 196 i giocatori delle prime squadre che in queste ore stanno lasciando le rispettive società di Serie A per rispondere agli impegni con le loro nazionali in vista della sosta di novembre. Come di consueto, TuttoMercatoWeb.com vi propone una panoramica di tutti i nomi coinvolti, in costante aggiornamento.
ATALANTA (12 convocati)
Marco Carnesecchi (Italia)
Giorgio Scalvini (Italia)
Gianluca Scamacca (Italia)
Charles de Ketelaere (Belgio)
Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina)
Franck Kessie (Costa d'Avorio)
Mario Pasalic (Croazia)
Elif Elmas (Macedonia del Nord)
Nikola Krstovic (Montenegro)
Nicola Zalewski (Polonia)
Lazar Samardzic (Serbia)
Relja Obric (Slovenia)
BOLOGNA (10 convocati)
Nicolò Cambiaghi (Italia)
Arthur Theate (Belgio)
Rahim Alhassane (Niger)
Torbjorn Heggem (Norvegia)
Eivind Helland (Norvegia)
Lewis Ferguson (Scozia)
Marco Libra (Venezuela)
Samuel Mbangula (Belgio U21)
Ukko Happonen (Finlandia U21)
Massimo Pessina (Italia U21)
CAGLIARI (5 convocati)
Alessandro Romano (Italia)
Alen Sherri (Albania)
Yuki Sugawara (Giappone)
Paul Mendy (Senegal)
Juan Rodriguez (Uruguay)
COMO (12 convocati)
Mattia Liberali (Italia)
Samuele Ricci (Italia)
Nico Paz (Argentina)
Maximo Perrone (Argentina)
Martin Baturina (Croazia)
Ivan Smolcic (Croazia)
Lucas Da Cunha (Francia)
Anastasios Douvikas (Grecia)
Willy Kambwala (RD Congo)
Jacobo Ramon (Spagna)
Alex Valle (Spagna U21)
Riccardo Cassano (Italia e Italia U18)
FIORENTINA (7 convocati)
Nicolò Fagioli (Italia)
Franco Mastantuono (Argentina)
Christ Inao Oulai (Costa d'Avorio)
Beto (Guinea-Bissau)
Radu Dragusin (Romania)
Alieu Njie (Svezia)
Cher Ndour (Italia U21)
FROSINONE (14 convocati)
Luis Hasa (Albania)
Fares Ghedjemis (Algeria)
Romano Schmid (Austria)
Omar Fayed (Egitto)
Anthony Oyono (Gabon)
Giorgi Kvernadze (Georgia)
Daniel Birligea (Romania)
Aleksa Terzic (Serbia)*
Tomas Bobcek (Slovacchia)
Gabriele Calvani (Italia U21)
Matteo Cichella (Italia U21)
Seydou Fini (Italia U21)
Lorenzo Palmisani (Italia U21)
Wisdom Amey (Italia U20)
GENOA (9 convocati)
Mario Mitaj (Albania)
Mikael Ellertsson (Islanda)
Johan Vasquez (Messico)
Milutin Osmajic (Montenegro)
Leo Ostigard (Norvegia)
Djibril Sow (Svizzera)
Robinho Junior (Brasile U20)
Vincenzo Damiano (Italia U19)
Samuel Wiafe (Italia U19)
INTER (14 convocati)
Nicolò Barella (Italia)
Alessandro Bastoni (Italia)
Federico Dimarco (Italia)
Francesco Pio Esposito (Italia)
Carlos Augusto (Brasile)
Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio)
Petar Sucic (Croazia)
Andy Diouf (Francia)
Marcus Thuram (Francia)
Djed Spence (Inghilterra)
Piotr Zielinski (Polonia)
Aleksandar Stankovic (Serbia)
Manuel Akanji (Svizzera)
Hakan Calhanoglu (Turchia)
JUVENTUS (12 convocati)
Federico Gatti (Italia)
Guglielmo Vicario (Italia)
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina)
Juan Cabal (Colombia)
Jhon Lucumi (Colombia)
Pierre Kalulu (Francia)*
Edon Zhegrova (Kosovo)
Teun Koopmeiners (Paesi Bassi)
Pape Matar Sarr (Senegal)
Weston McKennie (Stati Uniti d'America)
Zeki Celik (Turchia)
Jeff Ekhator (Juventus U21)
LAZIO (7 convocati)
Davide Frattesi (Italia)
Gustav Isaksen (Danimarca)
Oliver Provstgaard (Danimarca)
Christos Mandas (Grecia)
Reda Belahyane (Marocco)
Adam Marusic (Montenegro)
Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)
LECCE (5 convocati)
Kialonda Gaspar (Angola)
Omri Gandelman (Israele)
Oumar Ngom (Mauritania)
Sadik Fofana (Togo)
Tiago Gabriel (Portogallo U21)
MILAN (12 convocati)
Alphadjo Cisse (Italia)
Diego Moreira (Belgio)
Luka Modric (Croazia)
Pervis Estupinan (Ecuador)
Mike Maignan (Francia)
Adrien Rabiot (Francia)
Goncalo Ramos (Portogallo)
Ardon Jashari (Svizzera)
Christian Pulisic (Stati Uniti d'America)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Francesco Camarda (Italia U21)
Sankhoun Diawara (Francia U21)
MONZA (7 convocati)
Saba Goglichidze (Georgia)
Gustavo Varela (Portogallo)
Noel Tornqvist (Svezia)
Adam Bakoune (Marocco U23)
Eddy Kouadio (Italia U21)
Mathis Mout (Italia U20)
Jay Robinson (Inghilterra U20)
NAPOLI (8 convocati)
Antonio Vergara (Italia)
Kevin de Bruyne (Belgio)
Rasmus Hojlund (Danimarca)
Noa Lang (Paesi Bassi)
Billy Gilmour (Scozia)
Scott McTominay (Scozia)
Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)
Mathias Olivera (Uruguay)
PARMA (6 convocati)
Mariano Troilo (Argentina)
Mandela Keita (Belgio)
Sascha Britschgi (Svizzera)
Benjamin Cremaschi (Stati Uniti d'America U23)
Giovanni Daffara (Italia U21)
Simone Lontani (Italia e Italia U19)
ROMA (13 convocati)
Daniele Ghilardi (Italia)
Niccolò Pisilli (Italia)
Leonardo Balerdi (Argentina)
Santiago Castro (Argentina)
Wesley (Brasile)
Devis Vasquez (Colombia)
Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
Kostantinos Koulierakis (Grecia)
Donyell Malen (Paesi Bassi)
Rodrigo Mora (Portogallo)
Emanuele Lulli (Italia U21)
Riccardo De Marzi (Stati Uniti d'America U20)
SASSUOLO (7 convocati)
Sebastiano Esposito (Italia)
Arijanet Muric (Kosovo)
Vasilije Adzic (Montenegro)
Kieron Bowie (Scozia)
Luca Lipani (Italia U21)
Darryl Bakola (Francia U20)
Samuele Liberali (Italia U19)
TORINO (14 convocati)
Ardian Ismajli (Albania)
Rafik Belghali (Algeria)
Lucas Perri (Brasile)
Nikola Vlasic (Croazia)
Saul Coco (Guinea Equatoriale)
Gvidas Gineitis (Lituania)
Che Adams (Scozia)
Nathan Patterson (Scozia)
Eray Comert (Svizzera)
Ricardo Rodriguez (Svizzera)*
Alessio Cacciamani (Italia U21)
Pietro Comuzzo (Italia U21)
Diego Mascardi (Italia U21)
Emirhan Ilkhan (Turchia U21)
UDINESE (13 convocati)
Matteo Palma (Italia)
Nicolò Zaniolo (Italia)
Enzo Ebosse (Camerun)
Juan Arizala (Colombia)
Hassane Kamara (Costa d'Avorio)
Oumar Solet (Costa d'Avorio)
Giorgi Chakvetadze (Georgia)
Mergim Vojvoda (Kosovo)
Unai Gomez (Paesi Baschi)**
James Abankwah (Repubblica d'Irlanda)
Sandi Lovric (Slovenia)
Jesper Karlstrom (Svezia)
Lennon Miller (Scozia U21)
VENEZIA (9 convocati)
John Yeboah (Ecuador)
Thorir Johann Helgason (Islanda)
Albion Rrahmani (Kosovo)
Redouane Halhal (Marocco)
Akor Adams (Nigeria)
Ridgeciano Haps (Suriname)
Matteo Dagasso (Italia U21)
Richie Sagrado (Belgio U21)
Toni Fernandez (Spagna U19)
* convocazione da confermare
** nazionale non riconosciuta