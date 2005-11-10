Wenger pronto a lanciare la sfida a Infantino? La decisione è attesa entro il 18 novembre

Arsène Wenger è davanti a un bivio e nei prossimi giorni potrebbe prendere una delle decisioni più importanti della sua carriera dirigenziale. L'ex allenatore dell'Arsenal sta infatti valutando se candidarsi alla presidenza della FIFA per sfidare l'attuale numero uno, Gianni Infantino, con la scadenza per presentare le candidature fissata al 18 novembre.

L'attuale responsabile dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA, incarico ricoperto dal 2019, sarebbe sostenuto da diversi protagonisti del calcio internazionale, tra cui anche la UEFA, convinta che il francese rappresenti una figura autorevole e credibile per guidare il governo del calcio mondiale.

Il nodo del futuro in FIFA

La possibile candidatura arriva mentre il contratto di Wenger con la FIFA è in scadenza alla fine dell'anno. L'organizzazione vorrebbe prolungare il suo incarico, ma un'eventuale corsa alla presidenza renderebbe complicata la permanenza nel ruolo attuale, visto che dovrebbe promuovere un programma alternativo a quello di Infantino.

Negli ultimi mesi il presidente uscente è finito nel mirino per il progetto FIFA Forward Enterprise, poi ritirato, che prevedeva l'ingresso di investitori privati nelle attività commerciali della federazione. Wenger prese le distanze dall'iniziativa, spiegando di non esserne stato coinvolto e definendo "assolutamente necessaria" la decisione di abbandonarla, ribadendo di credere in "una FIFA indipendente che serva il calcio con impegno, trasparenza e integrità".

La corsa resta in salita

Nonostante il forte sostegno che potrebbe raccogliere in Europa, battere Infantino appare comunque un'impresa complessa. L'attuale presidente mantiene infatti un ampio consenso in Africa, Sud America, Medio Oriente, Caraibi e può contare anche sull'appoggio della Confederazione asiatica.

Nel frattempo la UEFA continua a valutare anche altri possibili candidati. Nei giorni scorsi l'ex presidente della federazione giapponese, Kozo Tashima, ha ufficializzato la propria candidatura, seguendo l'ex difensore del Cagliari, Ramon Vega. Per essere ammessi alla corsa servirà il sostegno di almeno cinque federazioni nazionali, mentre al Congresso FIFA di marzo saranno necessari 106 voti su 211 per conquistare la presidenza.