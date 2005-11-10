Serie A, la Flop 20 dopo 11 giornate: Stulic continua a deludere. Kolo Muani fuori dal podio

Nikola Stulic si conferma peggior giocatore della Serie A per media voto. L'attaccante del Lecce è ancora a zero reti segnate e anche contro il Torino nell'ultimo turno non è riuscito a incidere né a raggiungere la sufficienza. Atalanta, Fiorentina, Lecce e Parma sono le squadre più rappresentate con 3 giocatori a testa. Seguono Sassuolo, Udinese e Venezia a 2. Un giocatore anche per Frosinone e Juventus. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.

1. Nikola Stulic (Lecce) 5.07 (7)

2. Duje Caleta-Car (Sassuolo) 5.17 (6)

3. Diego Carlos (Parma) 5.25 (6)

4. Randal Kolo Muani (Juventus) 5.28 (9)

5. Christian Kabasele (Udinese) 5.33 (6)

6. Willem Geubbels (Lecce) 5.33 (6)

7. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.36 (11)

8. El Bilal Touré (Parma) 5.41 (11)

9. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)

10. Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.44 (8)

11. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.44 (8)

12. Jonathan Rowe (Atalanta, Bologna) 5.50 (9)

13. Mario Pasalic (Atalanta) 5.50 (8)

14. Matias Moreno (Venezia) 5.50 (8)

15. Victor Valdepeñas (Fiorentina) 5.50 (7)

16. Giorgio Cittadini (Frosinone) 5.50 (7)

17. Sascha Britschgi (Parma) 5.50 (7)

18. Joel Schingtienne (Venezia) 5.50 (6)

19. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.55 (11)

20. Oumar Ngom (Lecce) 5.55 (11)