Onazi: "Prima di lasciare la Lazio sono stato costretto a rinunciare a due mesi di stipendio"

L’ex centrocampista della Lazio Ogenyi Onazi ha parlato ai microfoni di Brilal Media tornando sul suo rapporto con il presidente Lotito e di quando ha deciso di lasciare Formello. "Prima di lasciare la Lazio, il presidente Lotito mi ha fatto firmare un documento dove dicevo che avrei rinunciato agli ultimi due mesi di stipendio. E ho dovuto firmare perché volevo andare via. È molto prudente non è uno che spende a caso ma è disposto a comprare ogni tipo di calciatore”.

La sua carriera in biancoceleste

Ogenyi Onazi ha indossato la maglia della Lazio dal 2011 al 2016, arrivando dalla Primavera e diventando un centrocampista di quantità apprezzato per dinamismo, recupero palla e spirito combattivo. Questi i suoi numeri complessivi con la Lazio in Serie A: 76 presenze, 4 gol e 4 assist. Contando tutte le competizioni si arriva invece a 110 partite e 7 reti (3 delle quali in Europa League).