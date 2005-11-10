Serie A, la Flop 20 dopo 9 giornate: Stulic il peggiore. Parma, la più rappresentata

Nikola Stulic peggior giocatore della Serie A per rendimento. L'attaccante serbo è ancora a secco e sta ampiamente deludendo. Irrompe in seconda posizione Caleta-Car che ha rimediato un 4.5 nell'ultima partita del Sassuolo contro la Lazio. Il Parma è la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguono il Lecce a 3 poi Fiorentina, Sassuolo, Udinese e Venezia a 2. Chiudono Atalanta, Frosinone, Genoa, Juventus e Monza a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Nikola Stulic (Lecce) 5.00 (5)

2. Duje Caleta-Car (Sassuolo) 5.10 (5)

3. Diego Carlos (Parma) 5.25 (6)

4. Sascha Britschgi (Parma) 5.30 (5)

5. Willem Geubbels (Lecce) 5.30 (5)

6. Randal Kolo Muani (Juventus) 5.31 (8)

7. El Bilal Touré (Parma) 5.33 (9)

8. Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.33 (6)

9. Victor Valdepeñas (Fiorentina) 5.33 (6)

10. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.36 (7)

11. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.39 (9)

12. Matias Moreno (Venezia) 5.42 (6)

13. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)

14. Oumar Ngom (Lecce) 5.50 (9)

15. Giorgio Cittadini (Frosinone) 5.50 (7)

16. Unai Gómez (Udinese) 5.50 (6)

17. Joel Schingtienne (Venezia) 5.50 (6)

18. Vincent Sierro (Parma) 5.50 (6)

19. Djibril Sow (Genoa) 5.50 (5)

20. Adam Bakoune (Monza) 5.50 (5)