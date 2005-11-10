Un'Italia in versione 'Dea' (ben quattro atalantini tra i titolari, ndr) chiude la prima frazione della sfida alla Costa d'Avorio, seconda gara del Mondiale Under 17 degli Azzurrini, in vantaggio per 1-0: molto buona la gara della squadra di Franceschini fino ad ora, nonostante lo scarto minimo.

Per gli Azzurrini la prima grande occasione per andare in vantaggio arriva al 25', quando Olivieri scappa sulla destra e scodella al centro per Perillo, il quale ha un controllo super e un destro ancor migliore, in grado di battere Keita e portare in vantaggio gli Azzurrini. Tuttavia il VAR annulla tutto per una evidente posizione di fuorigioco del centrocampista classe 2010, che ha però modo di rifarsi entrando nell'azione del vantaggio, pochi minuti dopo. Stavolta è Corigliano a sfuggire a due avversaria sul lato destro dell'area di rigore, assist centrale proprio per Olivieri il cui destro viene parato dall'estremo difensore ivoriano, che nulla però può sul tap in di Gasparello, un altro membro del vivaio orobico.

In chiusura di primo tempo Perillo avrebbe la palla giusta per fare 2-0, stavolta però è Keita a vincere la sfida personale con gli attaccanti azzurri, così il parziale della prima frazione resta 1-0. Praticamente inoffensivi gli africani, sempre ben controllati dalla coppia di centrali Varali-Diallo.