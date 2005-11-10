Cinque assist da difensore centrale: questa è la fotografia di Alessio Castellini del Mantova, che guida a pari merito la classifica assistman della Serie B e che, per il modo in cui gioca, può rappresentare un'idea di mercato per le squadre di Serie A schierate con la difesa a tre. A dodici giornate dall'inizio, il classe 2003 divide il primato con Dennis Johnsen (Palermo), Martin Palumbo (Avellino) e Matteo Tramoni (Pisa).

Un profilo da difesa a tre

Nel 3-4-2-1 di Francesco Modesto, Castellini fa parte del terzetto arretrato con Bodin Tomasevic e Stefano Cella. Il Mantova è anche la squadra che, dopo dieci gare, aveva effettuato più conclusioni nate da contropiede (19): un contesto in cui i lanci e i recuperi del difensore trovano spazio. Cinque assist, cinque modi diversi: passaggio basso dal limite dell'area per Rares Ilie a Carrara, recupero a centrocampo e servizio per Francesco Ruocco con l'Empoli, lungo lancio ancora per Ruocco con la Sampdoria, pallone in profondità per Davide Bragantini a Catanzaro, passaggio basso ancora per Ilie ad Avellino.

I numeri di Castellini nel dettaglio

Quattro assist su cinque di Castellini sono arrivati in partite vinte. Cinque dei 16 gol del Mantova in campionato, il 31,25%, nascono da un suo servizio. In più la sua percentuale di precisione nei passaggi è attestata sull'82,48% (dati Sofascore).

Quali club e quali tempi

Un nome, quello del classe 2003, che potrebbe dunque far gola in Serie A a tutte quelle squadre con principi di gioco simili a quelli messi in atto da Modesto (la Roma del mentore Gasperini e il Monza di Ivan Juric, altro figlio putativo del tecnico oggi in giallorosso ad esempio?) Il contratto in scadenza il 30 giugno 2028 mette, però, il Mantova in una posizione di forza. Castellini era arrivato dal Catania in prestito nell'estate 2025 ed è stato riscattato dopo la salvezza, con una plusvalenza di 700 mila euro per il club etneo.