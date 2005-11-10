Per la Fiorentina è arrivato il momento di trasformare i progressi sul piano del gioco in risultati concreti. La classifica, con appena 9 punti dopo 11 giornate, impone una svolta e la trasferta di Monza rappresenta il primo appuntamento di una serie di gare decisive per il futuro della stagione viola. Paolo Vanoli ha individuato nella concretezza e nel coraggio le priorità del momento: le prestazioni sono cresciute nelle ultime settimane, ma non bastano più senza punti. L'obiettivo è dare continuità ai segnali positivi e allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria.

Ndour e Njie recuperano, Atta torna tra i convocati

La vigilia è stata importante anche per valutare le condizioni dei singoli. Ndour è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema alla caviglia accusato con l'Under 21, mentre Njie ha recuperato dalla botta rimediata con la Svezia. Resta da capire se entrambi potranno partire dal primo minuto oppure rappresentare soluzioni a gara in corso. Buone notizie anche per Atta, ormai pronto a tornare tra i convocati dopo un lungo periodo di stop. Il suo reinserimento avverrà però gradualmente, con particolare attenzione al recupero del ritmo partita e della condizione atletica.

Monza-Fiorentina, uno scontro diretto da non fallire

La sfida con la squadra di Juric assume i contorni di un vero scontro diretto: il Monza ha soltanto due punti in meno dei viola e le due formazioni condividono lo stesso bilancio realizzativo, con 17 gol segnati e 25 subiti. La Fiorentina dovrà essere brava ad accelerare la manovra e sfruttare le proprie qualità. Dopo i cinque punti conquistati contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, serve anche superare le difficoltà mostrate dopo la precedente sosta. Monza rappresenta il primo bivio: adesso servono risposte dal campo.