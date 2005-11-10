"Ieri si è capito che la Roma vincerà lo scudetto". Una sentenza quella fatta dal giornalista Daniele Garbo, che in diretta sulla radio di Tuttomercatoweb ha apertamente eletto la squadra di Gasperini a favorita per il tricolore. A sua detta la Roma ha più possibilità dell'Inter per un motivo: "L'Inter non può vincere il campionato subendo 17 gol in 12 giornate. I giallorossi funzionano a meraviglia. Se prendono anche un esterno forte a Gennaio la corsa per il titolo si chiude definitivamente, perché a quel punto sarebbero i più forti di tutte. L'Inter rimane molto forte, ma quante volte ha raddrizzato partite che erano praticamente perse? È una squadra squilibrata, molto forte in attacco ma fragile dietro. Giocando così semplicemente non potrà vincere lo scudetto".

Pio Esposito però, autore di una tripletta contro l'Atalanta e con all'attivo otto gol nelle ultime cinque partite giocate tra azzurro e Inter, rimane una nota estremamente lieta per Chivu:

"Fatico a ricordare uno così forte nel nostro campionato a ventun'anni. In più è anche un anche un ragazzo molto equilibrato. I paragoni li lascerei stare, dato che Pio Esposito è Pio Esposito. Se rimane con i piedi per terra può diventare un ottimo giocatore".

A completare il podio c'è poi la Lazio, che guida la classifica con 32 punti dopo 12 giornate. Una media strepitosa per la squadra di Gattuso, il quale è stato elogiato da Garbo per aver creato a sua detta un capolavoro:

"La Lazio sta facendo un capolavoro e non è lì per caso. È merito di Gattuso, dei giocatori e anche di Fabiani, che senza soldi ha costruito una squadra che sta andando oltre ogni aspettativa. Non credo che lotterà per il titolo, ma potrà lottare per un posto in Europa. Come ho detto comunque, le ultime cinque giornate del girone d'andata ci racconteranno qualcosa di più sul reale valore di questa squadra. Il lavoro del tecnico ad ogni modo si vede nella crescita di Taylor, che è migliorato molto proprio dopo quello scontro con Gattuso. Ieri ha fatto un assist di tacco meraviglioso, è diventato un giocatore determinante".

Infine una domanda per chiudere l'intervento a Maracana: è più Gasperini che deve ringraziare Malen o Malen che deve ringraziare Gasperini?

"Malen è il capolavoro di Gasperini, perché lo ha preso che faceva l'esterno all'ASton Villa e lo ha reinventato centravanti. Merito di Gasperini, ma complimenti anche la giocatore".