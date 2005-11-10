Se Edoardo Biondini è uno degli uomini mercato più interessanti di Serie B, anche altri giovani talenti si stanno mettendo in mostra in questa prima parte di stagione ritagliandosi uno spazio sempre più importante nelle rispettive formazioni. Esclusi coloro – come Popov dell’Empoli, De Pieri dell’Ascoli, Licina della Cremonese o Rao del Pisa – che già sono noti dalla passata stagione, vediamo chi potrebbero essere i talenti in rampa di lancio già in vista di gennaio, ma più probabilmente pronti a infiammare il mercato la prossima estate.

Mezzotero e Krastev, i 2008 che hanno svoltato la Sampdoria

In casa Sampdoria ci sono due dei giovani più interessanti di questo campionato, due calciatori che solo sotto la gestione del nuovo tecnico Luca D’Angelo, stanno trovando continuità ai danni di profili più esperti. Si tratta del portiere Andrey Krastev e dell’attaccante Lorenzo Mezzotero, entrambi classe 2008. Il primo fin dall’estate era stato elogiato e blindato, tanto da far pensare a un suo impiego prima dell’arrivo di Vindahl. Le prestazioni del danese sono state però deludenti portando a un cambio di titolarità che ha dato buoni risultati visti i 10 punti in cinque gare conquistati e i due clean sheet (contro Entella e Carrarese) collezionati dal bulgaro. L’esterno offensivo dopo aver fatto la spola con la Primavera è diventato titolare nelle ultime tre sfide e ha ripagato la fiducia con due reti spingendo l’Azerbaigian a convocarlo, anche se per un infortunio non ha esordito, con la speranza di strapparlo all’Italia. Entrambi sono stati blindati fino al 2030, ma questo difficilmente scoraggerà eventuali club interessati se i due proseguiranno su questa strada.

Egan e Bembnista, gli altri talenti dell’Empoli

Detto di Biondini, in casa Empoli ci sono altri due giocatori – classe 2007 entrambi – che stanno emergendo in una stagione particolarmente difficile per i toscani. L’esterno destro Matteo Egan ha già collezionato 10 presenze con gli azzurri, con anche un assist all’attivo, attirando così l’attenzione dell’Irlanda Under 21 che lo ha convocato nell’ultima pausa; il centrale Dawid Bembnista invece ha trovato spazio solo negli ultimi tempi, quattro presenze, con l’arrivo di Andreoletti in panchina. Loro due, sommati a Biondini e Popov, rappresentano un tesoretto che l’Empoli vuole ulteriormente valorizzare (come da tradizione) prima di lasciar partire per altri lidi.

Da Nunziante a Cerbone, gli altri Under in rampa di lancio

Oltre ai sopraccitati sono da tenere d’occhio in vista dell’estate anche altri talenti under 20, alcuni già di proprietà di club di Serie A e altri che potrebbero diventare obiettivi sensibili. Alla prima lista si iscrivono il portiere classe 2007 Alessandro Nunziante, titolare ad Arezzo (tre clean sheet in 12 gare) e di proprietà dell’Udinese, il difensore centrale Bodin Tomasevic, classe 2006 di proprietà del Bologna e protagonista a Mantova dove ha segnato anche una rete in 12 presenze, e il fantasista dell’Ascoli Sergiu Periciun, classe 2006, che il Torino tiene d’occhio a distanza godendosene la crescita. Alla seconda invece possiamo iscrivere Simone Lottici Tessadri, classe 2006 che a Cremona sta trovando continuità sotto la guida di mister Pecchia. E due 2007 come il centrocampista Tommaso Annoni, otto presenze con la Virtus Entella, e l’attaccante Salvatore Cerbone, sei presenze con due reti già all’attivo nonostante una concorrenza importantissima nel reparto offensivo scaligero.